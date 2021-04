An Taghadh

Thòisich iomairt an taghaidh Albannaich às ùr an-diugh an dèidh bàs Diùc Dhùn Èideann. Tha na Libearalaich Dheamocratach a' foillseachadh phlanaichean airson taigheadais; tha na Tòraidhean a' cur bile ùir romhpa airson taic do sheann sheirbheisich nam feachdan armaichte; agus 's e gnìomhachas na h-aoigheachd a th' air aire a' Phàrtaidh Uaine. Tha an SNP a-mach air cosgaisean foghlaim sgoile a ghearradh do phàrantan; agus tha na Làbaraich a' cur bhana ùr iomairt an taghaidh aca air an rathad.

Holyrood

Seasaidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte an aghaidh dà bhile ris an do ghabh Holyrood air a' mhìos a chaidh. Chuir Pàrlamaid na h-Alba taic ris na bilichean mu chòraichean cloinne agus riaghaltas ionadail, ach tha dragh air ministearan ann an Westminster gum faodadh na laghan ùra dleastanas a chur orrasan.

A' Bhanachdach

Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gun do ràinig iad an targaid a' chiad dòs de bhanachdach Chovid a thabhann air a h-uile duine nas sine na 50, agus air an fheadhainn as fheumaiche air adhbharan eile. Agus tha iad ag ràdh, cho fada 's gum bi gu leòr den droga ann, gu bheil iad an dùil gum bi a h-uile inbheach air a' chiad dòs fhaighinn ro dheireadh an Iuchair. Thèid comhairle a thoirt seachad a-niste mun ath-ìre den phrògram do dh'fheadhainn nas òige na 50, agus an dàrna dòs dhan chòrr.

Siubhal Eileanach

Thuirt Ceannard Comhairle nan Eilean Siar, Roddy MacAoidh, gu bheil dùil ri fios an t-seachdain seo gum bi siubhal dha na h-Eileanan ceadaichte nuair a thèid na riaghailtean a thogail air Tìr-Mòr na h-Alba. 'S ann air an 26mh là den mhìos a tha dùil ri sin, ged a tha teagamh air a bhith ann am faigheadh na h-Eileanan an aon ìre de shaorsa.

Fèis Dhùn Èideann

Thèid Fèis Eadar-Nàiseanta Dhùn Èideann air adhart air an t-Samhradh le cuirmean beò air a' bhlàr a-muigh. Bidh an t-Ògmhios ann mus tèid an clàr fhoillseachadh, ach tha na stiùirichean ag amas air tachartasan sgapte air feadh a' bhaile le astarachadh sòisealta, agus craoladh air-loidhne a bharrachd air sin.