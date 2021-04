Banachdach AstraZeneca

Tha oifigich slàinte a' cur ìmpidh air daoine banachdach AstraZeneca a ghabhail ma thèid a tabhann orra, 's iad cuideachd ag ràdh gu bheil na buannachdan a tha na lùib fada nas motha na na cunnartan. Fhuair rannsachadh o riaghladair nan cungaidhean-lèigheis gum faodadh ceangal a bhith ann eadar a' bhanachdach agus cnapan-fala neo-àbhaisteach. Chaidh fhoillseachadh an-dè gun deadh seòrsa eile a thabhann air daoine fo aois 30.

Gasaet Steòrnabhaigh

Thathar ag ath-bheothachadh Gasaet Steòrnabhaigh bhon ath-sheachdain. Bidh Murray MacLeòid agus Brian MacUilleim anns an sgioba ùir, 's am pàipear gu bhith air a dheasachadh anns na h-eileanan fhèin a-rithist. Tha iad ag amas air sgeualachdan ionadail a thoirt chun an t-sluaigh. Tha an Gasaet air a bhith ga stiùireadh le companaidh air Tìr-Mòr o chionn beagan bhliadhnaichean. Chaidh a' chompanaidh sin a-nise a cheannach leis a' bhuidhinn National World.

Prògram na Banachdaich

Tha luchd-saidheans ag ràdh gu bheil fianais làidir ann gu bheil prògram banachdaich na Rìoghachd Aonaichte a' briseadh a' cheangail eadar cùisean de Chovid-19 agus ìrean bàis. Thuit cùisean mu 2/3 eadar an Gearran agus deireadh na mìos a chaidh seachad.

Èirinn a Tuath

Tha luchd-poilitigs ann an Èirinn a Tuath a' coinneachadh madainn an-diugh an dèidh oidhche eile de dh'fhòirneart ann am Béal Feirste. Chaidh ionnsaigh a thoirt air oifigearan poilis, chaidh bomaichean peatroil a spreadhadh, 's chaidh bus a chur na theine. Bha seo fad grunn uairean de thìde air gach taobh de bhalla a tha a' dèanamh sgaradh eadar sgìre dhìlseach agus sgìre nàiseantach. Thathar a' coireachadh buaidh Bhrexit air Èirinn a Tuath agus na connspaid mu bhuill phoilitigeach Sinn Féin a bhith a' nochdadh aig tiodhlacadh poblachdach an-uiridh.

Myanmar

Tha tosgaire Mhyanmar ann am Breatainn a chaidh a chur às a dhreuchd ag iarraidh air an Riaghaltas an seo gun cliù sam bith a shealltainn dhan duine a chaidh a chur na àite. Chuir Kyaw Zwar Minn seachad an oidhche an-raoir anns a' chàr aige nuair a chaidh a ghlasadh a-mach às an ambasaid ann an Lunnainn. Seo o chionn 's gun robh e air a dhol an aghaidh riaghaltas airm Mhyanmar.

Asos

Thuirt a' chompanaidh fasain air-loidhne, Asos, gu bheil na prothaidean aca air a dhol suas còrr air £100m anns na sia mìosan gu deireadh a' Ghearrain. Thuirt iad gun robh iad air prìomhachas a thoirt do dh'aodach mì-fhoirmeil an àite aodaich spaideil - seo airson daoine òga a bha steicte am broinn an taighe tron Ghlasadh a thàladh thuca.