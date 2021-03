An Lagachadh

Tha dùil ri fios bho Riaghaltas na h-Alba an-diugh fhathast an tèid iad air adhart le faochadh air riaghailtean Chovid ris a bheil dùil air an deireadh-sheachdain seo, 's an Caibineat a' coinneachadh a dheasbad an fhiosrachaidh as ùire bho na h-eòlaichean. Tha àireamh chùisean Chovid air a bhith ag èirigh ann an cuid de sgìrean na h-Alba bho chionn ghoirid.

Cunnradh

Tha Boris Johnson agus còrr is fichead eile de cheannardan dùthcha ag iarraidh cunnraidh ùir eadar-nàiseanta airson dèiligeadh ri pandemic sam bith eile a thigeadh an rathad. Ann an artaigil ann am pàipeir-naidheachd air feadh an t-Saoghail tha iad ag ràdh gur e an Coròna-bhìoras an dùbhlan as motha dhan t-Saoghal bho bha an Dàrna Cogadh ann.

Deasbad an Taghaidh

Tha ceannardan poiliteagach na h-Alba a' coinneachadh a-nochd anns a' chiad dheabad ann an iomairt an taghaidh airson Holyrood. Bidh Nicola Sturgeon aig an SNP, an Tòraidheach Dùghlas Ros, Anas Sarwar aig na Làbaraich, an t-Uaineach Lorna Slater, agus an Lib-Deamach Willie Rennie a' mìneachadh nam prìomh phoileasaidhean aca. Thèid a chraoladh beò air BBC1 an Alba, bho 7:50f a-nochd.

NHS na Gàidhealtachd

Tha dà aithisg ùr neo-eisimeileach ag ràdh gu bheil burraidheachd fhathast na trioblaid ann an NHS na Gàidhealtachd. Bidh deasbad air na h-aithisgean sin aig coinneimh a' Bhùird Shlàinte an-diugh. Tha na h-aithisgean a' dèanamh na h-uimhir de mholaidhean an dèidh fianais a ghabhail bho 410 duine. Thuirt am Bòrd Slàinte gu bheil iad a' gabhail ris na molaidhean sin agus gun do rinn iad na h-uimhir mar thà de na chaidh iarraidh orra.