Buaidh tilleadh dhan àbhaist

Aithris bhideo: Thèid bacaidhean a' chorona-bhìorais a thogail mean air mhean an seo an Alba, ann an ùine nach bi fada. Ach saoil cò ris a bhiodh e coltach? Ceist tha sin air a bheil moran air a bhith meòrachadh bho chionn ghoirid. Bheil fadachd oirbh coinneachadh ri daoine a-rithist, neo bheil sibh iomagaineach mu dheidhinn? Uill, tha eòlaichean ag ràdh gu bheil iomadh rud a' toirt buaidh air mar a bhios sinne a' faireachdainn; mar a bhios sinn a' dèiligeadh ri cunnart agus mar a tha a suidheachadh a' choronabhìorais air buaidh a thoirt oirnn gu seachd àraid. Tha an aithris seo aig Eileen NicDhòmhnaill.