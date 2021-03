Rannsachadh Hollyrood

Thàinig comataidh ann an Holyrood a bha a' rannsachadh mar a làimhsich Riaghaltas na h-Alba gearainean mu Ailig Salmond dhan cho-dhùnadh gun do mheall Prìomh Mhinsteir na h-Alba iad. Tha sin an dèidh co-dhùnadh an-dè bhon rannsachadh neo-eisimeileach a thuirt nach do bhrist Nicola Sturgeon Còd nam Ministearan. Tha aithisg na comataidh pàrlamaid a chaidh fhoillseachadh an-diugh ag ràdh gun robh laigsean mòra ann an rannsachadh an riaghaltais agus gun do thrèig e na boireannaich a thog na gearainean. Tha na Tòraidhean a' togail bhòt cion earbsa an aghaidh Nicola Sturgeon aig Holyrood feasgar ach tha dùil gum faigh am Prìomh Mhinistear os cionn sin le taic a' Phàrtaidh Uaine.

Foghlam

Tha beàrn mhòr fhathast, a thaobh adhartais sa sgoil, eadar a' chlann as beartaiche agus as miosa dheth ann an Alba. Tha an aithisg bho Bhuidheann Sgrùdaidh na h-Alba ag ràdh nach tàinig ach glè bheag de phiseach air an t-suidheachadh sna sgoiltean sna seachd bliadhna mu dheireadh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad fhathast a' strì ris a' chùis.

Clach-mhìle Covid

Bidh mionaid sàmhchair air feadh na Rìoghachd Aonaichte, a' tòiseachadh aig meadhan latha, mar chuimhne air na chaill am beatha leis a' phandemic. Tha sin a' comharrachadh bliadhna an-diugh bho thòisich a' chiad ghlasadh-sluaigh.

Àireamhan gun obair

Thàinig an àireamh a bha a' sireadh obrach ann an Alba sna tri mìosan eadar an Samhain agus am Faoilleach a-nuas mu 4,000 gu 114,000. Tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta a' meas gu bheil feadhainn a tha air fòrladh an-dràsta ann an cosnadh 's mar sin chan eil na h-àireamhan a' dèanamh dealbh cheart air cion chosnaidh fhad 's a tha gnìomhachas dùinte.

Boulder

Tha duine an grèim an dèidh ionnsaigh le gunna ann am Boulder ann an Colorado anns an deach deichnear a mharbhadh. Chuir polais stad air an ionnsaigh nuair a chuir iad an duine an grèim aig margaidh sa bhaile.

Bun-sgoil Bheàrnaraigh

Nì Comhairle nan Eilean Siar co-dhùnadh feasgar an tèid Bun-sgoil Bheàrnaraigh ann an Leòdhas a dhùnadh 'son uine. Ma 's e agus gun dèan iad sin dhùineadh an sgoil san Ògmhios airson saor-làithean an t-samhraidh agus chan fhosgladh i a-rithist sa Lùnastal. Bhiodh an triùir chloinne a tha innte an-dràsta a' dol gu Bun-sgoil Bhreascleit.