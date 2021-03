Leasachadh san amharc airson Ulapuil

Thuirt Urras Cala Ulapuil gu bheil iad dòchasach Sràid a' Chladaich anns a' bhaile a leudachadh agus promenade a thogail ri thaobh ro dheireadh an t-samhraidh an ath-bhliadhna.

Tha an t-urras airson an obair leasachaidh seo a dhèanamh ann an oidhirp an rathad sa sgìre sin a dhèanamh nas sàbhailte do luchd-coiseachd agus do charbadan.

Gu ruige seo tha iad air tòrr taic fhaighinn bhon coimhearsneachd, ach tha dragh air cuid mun bhuaidh air coltas an àite. Tha Nicole Webber ag aithris ...