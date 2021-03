Màl ro àrd

Càite am biodh tu an dùil £1,000 'sa mhìos a phàigheadh airson màl air taigh?

Cha chuireadh sin iognadh sam bith air duine ann a meadhon Lunnainn 'neo Manhattan.

Ach dè mu dheidhinn taobh siar na Gàidhealtachd?

Tha e coltach nach e annas sam bith a th'ann a màl mìle not gach mìos airson taigh le dhà no trì sheomraichean cadail ann an sgìrean Loch Aillse agus san Eilean Sgitheanach.

Ach 's e suidheachadh a th'ann a tha a' togail na h-uimhir de cheistean ann an àitichean far a bheil e doirbh do mhòran dachaidh fhaighinn. Tha Alasdair Macleòid ag aithris.