Banachdach

Dh'iarr Riaghaltas na h-Alba soilleireachadh bho Bhuidhinn-Ghnìomha Banachdaich na Rìoghachd Aonaichte agus dragh ann gum bi banachdach Chovid gann bho dheireadh na mìos seo. Thuirt an NHS ann an Sasainn gum bi gainnead ann airson mìos, agus nach bu chòir banachdach a thabhann anns an ùine sin air daoine falainn fo 50 bliadhna de dh'aois. Thàinig e am follais an-raoir gur e as coireach nach bi uimhir den bhanachdaich 's a bha dùil a' tighinn às na h-Ìnnseachan a' chiad ghreis.

Agus bidh Buidheann Chunngaidhean Lèigheis na h-Eòrpa ag innse an-diugh dè thàinig às an rannsachadh air a' bhanachdaich aig Oxford AstraZeneca. Chuir còrr agus 12 dùthaich casg oirre sin agus dragh ann gu bheil i a' dèanamh chnapan anns an fhuil. Thuirt Buidheann Slàinte na Cruinne nach eil fianais sam bith ann air sin, agus gum bu chòir banachdach AstraZeneca a chleachdadh.

Sarah Everard

Dh'fhosgail rannsachadh air bàs Sarah Everard. Chaidh corp a' bhoireannaich, a bha 33 bliadhna de dh'aois, fhaighinn ann an coille ann an Ashford ann an Kent seachdain an dèidh dhi a dhol a dhìth ann an ceann a deas Lunnainn. Cha deach adhbhar bàis a thoirt seachad aig an èisteachd ann am Maidstone.

Èigneachadh

Tha ath-sgrùdadh a' moladh cùirtean sònraichte a stèidheachadh airson dèiligeadh ris na h-eucoirean feiseil as miosa. Bhiodh cead aig na cùirtean sin ann an Alba binn suas ri 10 bliadhna sa phrìosan òrdachadh. Tha moladh ann gum biodh, anns a' mhòr-chuid de chùisean, fianais bhon fheadhainn a tha ag ràdh gun tugadh ionnsaigh orra ga chlàradh ro-làimh agus ga cluich an-dèidh sin dhan diùraidh anns a' chùirt. Agus tha an aithisg ag ràdh gum bu chòir sgeama pìleit a stèidheachadh far nach biodh ach aon bhritheamh ag èisteachd ri cùis-lagha airson èigneachaidh.

Scotrail

Thuirt Rùnaire na Còmhdhail gum bi luach an airgid nas fheàrr aig luchd-siubhail air na trèanaichean nuair a ghabhas Riaghaltas na h-Alba sealbh air seirbheisean Scotrail an ath-bhliadhna. Thuirt Mìcheal MacMhathain gun dèan an Riaghaltas an dìcheall faraidhean a chumail cho saor 's as urrainn dhaibh, agus gum bi iad a' brosnachadh cleachdadh na rèile nuair a bhios am Pandemic seachad.

Urras Steòrnabhaigh

Tha Urras Steòrnabhaigh ag ràdh nach eil adhbhar taghadh a bhith aca aig deireadh na mìos seo mar a bha dùil leis nach tàinig air adhart ach ceathrar airson àite air a' bhuidhinn. An turas mu dheireadh a bha taghadh ann, sa Mhàrt ann an 2018, bha 22 thagraiche ann airson ceithir àite.