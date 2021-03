Tha fear a tha na oifigear poilis dha cheasnachadh fo amharras gur e thug am bruid agus a mhurt Sarah Everard. Tha còrr is seachdain ann bho chaidh ise a dhìth ann an ceann a deas Lunnainn. Fhuair poileas a tha a' rannsachadh na cuise duslach ann an coille ann an Kent. Tha a' chùis air deasbad a thogail mu fhòirneart an aghaidh bhoireannach.

Tha coltas, a-rèir is na thig bho Chomhairle Sgruighlea agus Comhairle Baile Ghlaschu an-diugh, nach bi àrdachadh sa chìs chomhairle aig ùghdarras ionadail sam bith ann an Alba am bliadhna. 'S iad sin an dà ughdarrras nach do dh' innis fhathast dè ni iad agus an deich thar fhichead comhairle eile ag ràdh nach bidh àrdachadh ann.

Fhuair Leas Phriomh Mhinistear na h-Alba, John Swinney, tro bhòt chion earbsa aig Holyrood anmoch a-raoir. Bha na Tòraidhean a' cumail a-mach gun do chùm Mgr Swinney fianais chudromach bhon a' chomataidh a tha a' rannsachadh mar a mhì-laimhsich Riaghaltas na h-Alba gearainean mu Ailig Salmond agus gun do rinn e dìmeas air a' pharlamaid. Chaidh a' bhot 65 gu 57 le Mgr Swinney.

Bidh bhòt ann am Parlamaid na h-Alba an-diugh air Bile na h-Eucoir Gràin air an deach maill an-raoir le obair pàrlamaid eile. Tha an lagh ag amas air dìon a' chur air diofar bhuidhnean bho dhìmeas co-cheangailte ri eadar-dhealachadh rudan mar creideamh, gnè feiseal, aois agus ciorramachd. Tha am bile connspaideach agus feadhainn ag ràdh gun cuir e casg air saoirse labhairt.

Chuir dùnadh Gàrradh MhicFhearghais leis a' phandemic £4.3 million not eile ri cosgais an dà bhata aiseig ùr do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn a tha air dheireadh gu mòr agus còrr is a dhà uimhir nas daoire na bha dùil. Dhùin an gàrradh aig Port Ghlaschu airson ceithir mìosan sa chiad lockdown an-uiridh agus airson mìos eile aig toiseach na bliadhna seo.

Thoisich ath-sgrùdadh aig Cùirt an t-Seisein ann an Dùn Èideann agus seachd duine fichead de mhinistearan à diofar eaglaisean a' ceasnachadh còir Riaghaltas na h-Alba àiteachan adhraidh a dhùnadh sa phandemic. Tha na ministearan ag argamaid gun robh sin mì-laghail, a' deanamh eucoir do dh' adhradh poblach agus a' dol an aghaidh seann chleachdadh gu bheil gnothaichean eaglais os cionn ùghdarras na stàit. Tha dùil gum mair an èisdeachd an-diugh agus a-màireach.