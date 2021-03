Bha lùghdachadh 41% san Fhaoilleach anns na reic an Rìoghachd Aonaichte de stuth ri dùthchannan eile. Tha na figearan bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gur e stuthan meidigeach, càraichean, aodach is biadh as motha a dh'fhulaing nuair a thàinig ùine eadar-amail Bhrexit gu ceann. Bha lùghdachadh cuideachd, 2.9%, ann an torradh GDP na dùthcha.

Bidh rannsachadh ann mun dòigh san do dhèilig Scotland Yard ri gearain mu dhol a-mach mi-bheusail an aghaidh an oifigear poileas a tha fo amharas gur e a mhurt Sarah Everard. Bidh buidheann faire nam poileas a' sgrùdadh an do fhreagair oifigearean an aithris a fhuair iad mar bu chòir dhaibh. Fhuair poilis aithris gun do rinn an duine rud drabasda ann an taigh-bìdh beagan làithean mus deach Sarah Everard a dhìth ann an ceann a deas Lunnainn. Tha an duine sin, a tha fo amharas, air ais an greim nam poileas, às dèidh ùine san ospadal às dèidh a leòin mu cheann. Tha rannsachadh ann cuideachd mun dòigh 'san do thachair sin.

Tha fuasgladh an-diugh air feadhainn de riaghailtean an lockdown ann an Alba agus cead a-nis aig suas ri ceathrar inbheach à dà dhachaigh coinneachadh a-muigh. 'S e dìthis inbheach à dà dhachaigh an riaghailt a bha ann. Tha togail cuideachd air na riaghailtean fo 'm faod òigridh cruinneachadh le cead a-nis aig ceithrear eadar 12 agus 17 bliadhna de dh'aois coinneachadh ged a bhiodh iad à diofar dhachaighean.

Coinnichidh a’ bhuidheann a tha a' cumail sùil air dòighean-obrach Phoileas na h-Alba tron phandemic an-diugh a' dheasbad mar a chruinnich mìltean de luchd taic Rangers ann an Glaschu air an deireadh sheachdain seo chaidh. Tha iad an dòchas a' leithid a sheachnadh aig gèama an Old Firm an ath-sheachdain. Tha Riaghaltas na h-Alba a' maoigheadh an gèama a chur dheth mura faigh iad gealltanas nach brist luchd-taic riaghailtean lockdown.