'S e 'cùis-nàire' a th' anns an t-seirbheis-aiseig eadar Barraigh agus tìr-mòr, a-rèir fear de chomhairlichean an eilein.

Tha am bàta, an MV Isle of Lewis, air briseadh às ùr, ged a tha i dìreach air tilleadh às dèidh dhi a dhol fo chàradh ràitheil

Seo Karen Elder.