Bheir seann phrìomh mhinisteir na h-Alba, Ailig Salmond, fianais feasgar an-diugh dhan chomataidh ann an Holyrood a tha a' rannsachadh mar a mhì-làimhsich Riaghaltas na h-Alba gearainean na aghaidh mu dhol a-mach drabasda. Dh'aidich an riaghaltas nach robh an rannsachadh a rinn iad, agus a ghabh ris na gearainean an aghaidh Mghr Salmond, idir cothromach agus gu robh e aon taobhach. Chaidh Mgr Salmond às dèidh sin a shaoradh bhon na casaidean drabastachd ann an cùirt lagh. Tha esan a' cumail a-mach gu robh cuilbheairt ann na aghaidh ach tha Nicola Sturgeon, a ghabh àite mar phrìomh mhinisteir, ag ràdh nach eil fianais sam bith ann air sin.

Thuirt a’ Phrìomh Chùirt nach eil còir sam bith aig Shamima Begum air tilleadh dhan Rìoghachd Aonaichte a thagradh an aghaidh mar a chaill i a saoranachd Breatannach. Dh'fhalbh Ms Begum à Lunnain gu IS ann an Syria ann an 2015 nuair a bha i fhèin 15 bliadhna de dh'aois agus thug Oifis na Dùthcha a còraichean Breatannach bhuaipe ann an 2019. Tha Ms Begum, a tha a-nis 21, an-dràsda ann an campa fhògarrach ann an ceann a tuath Shiria.

Tha riochadairean nan Eilean Siar, Arcaibh, agus Sealtainn a' coinneachadh ri ministeirean ann an Riaghaltas na h-Alba an-diugh a dheasbad dheuchainnean Chovid dhan a h-uile duine aig puirt-adhair agus puirt-aiseig nan eilean. Tha feadhainn ag ràdh gu feum a leithid a bhith ann le dùil ri fuasgladh bhacaidhean siubhail Chovid.

Cha bhi lùghdachadh ann an clàr-ama nan seirbhisean aiseig. Bha Còmhdhail Alba a' beachdachadh air na h-uimhir de sheòlaidhean a ghearradh fhad 's a mhaireadh bacaidhean siubhail. Ach an dèidh gearain sa coimhearsnachd agus coinneimh an-dè tha Caledonian Mac a’ Bhriuthainn ag ràdh nach bi gearraidhean ann agus gun gluas iad gu clàr-ama an t-samhraidh sa Ghiblein mar as àbhaist dhaibh.

Thuirt na Stàitean Aonaichte gun tug iad ionnsaigh bhon adhair air làraich air taobh sear Shiria far am bheil mailisidh aig a’ bheil taic bho Iran. Tha aithrisean ann gun deach 17 duine co-dhiù den mhailisidh a mharbhadh.