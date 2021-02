Bheir e bliadhnaichean mus fhaighear seachad air buaidh a' Chorona-bhìorais air a' Ghàidhlig - gu h-àraidh am measg dhaoine òga.

Sin a rèir Cheannard Bhòrd na Gàidhlig agus i a' bruidhinn ri Comataidh na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd - far an deach innse gun do thuit an àireamh de dh'òganaich ann an sgoiltean-àraich na sgìre am bliadhna.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.