Bidh fiosrachadh aig Nicola Sturgeon an-diugh mu shlighe na h-Alba a-mach à lockdown. Bheir i prìomhachas do thilleadh gu foghlam àbhaisteach, spòrs do dh'òigridh agus cothrom air cruinneachadh sòisealta gu ìre. Dh'ainmich Boris Johnson plana ceithir ìre an-dè airson bacaidhean ann an Sasainn a thogail.

Bha àireamh beagan nas lugha ann an cosnadh ann an Alba 's na trì miosan mu dheireadh an-uiridh. Tha Oifis nan Staitistig Naiseanta a' cur na h-ìre a bha ann an obair am measg dhaoine eadar 16 agus 64 eadar an Damhair agus an Dubhlachd aig 73.7%, sios 0.3% air na trì miosan ron a sin. Ach thuit àireamh na cion-obrach cuideachd thar na h-ùine sin gu 4.5%, an coimeas ri ìre na Rìoghachd Aonaichte a dh'èirich gu 5.1%.

Tha Ailig Salmond a' cumail a-mach gun deach oidhirp mhòr a' dèanamh le droch rùn air a chur a-mach à beatha phoblach. Tha a’ chasaid sin ann am pàipearan a chaidh fhoillseachadh mas tèid an t-seann phrìomh mhinisteir mu choinneimh na comataidh aig Holyrood a tha a' rannsachadh mar a’ làimhsich Riaghaltas na h-Alba gearainean na aghaidh. Tha Mgr Salmond ag ainmeachadh feadhainn, a tha e ag ràdh, a dh'fheuch ri chliù a mhilleadh. Thuirt Nicola Sturgeon nach robh cuilbheairt ann agus nach eil fianais sam bith ann a dhearbhas na tha Mgr Salmond ag ràdh.

Tha ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan, den bheachd gur dòcha gum bu chòir bàtaichean-aiseig a ghabhail air màl 'son ùine mar dhòigh air dèiligeadh ri trioblaidean air lìonra sheirbhisean Chaledonian Mhic a’ Bhriuthainn. Tha dà bhàta, an Isle of Lewis agus an Clansman, air falbh 'san doc nas fhaide na bha dùil agus tha sin agus droch aimsir a' toirt buaidh mhòr air na h-uimhir de na seirbheisean.

Rinn an Ceann-suidhe Biden òraid an-raoir anns an tuirt e gur e briseadh dùil a th’ anns a’ chlach mhìle aig a bheil na Stàitean Aonaichte le còrr 's 500,000 bàs leis a choròna-bhìoras. Dh'iarr Mr Biden air Aimeireaganaich cuimhneachadh air an fheadhainn a dh'fhalbh agus air an fheadhainn a dh'fhàg iad as an dèidh.