Aithisg Buidheann Sgrùdaidh na h-Alba

Thuirt Àrd-Neach-Sgrùdaidh na h-Alba nach do rinn Riaghaltas na h-Alba ullachadh ceart airson a' Phandemic. Thuirt an aithisg gun do rinn an Riaghaltas cinnteach gun robh àite gu leòr sna h-ospadalan ach nach do ghabh iad, a dh'aindeoin còig bliadhna de dh'ullachadh, ris na molaidhean mu aodach dìon PPE agus dragh mu chomas an t-siostaim chùraim shòisealta. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum meòraich iad gu cùramach air co-dhùnaidhean na h-aithisg.

Thuirt Caidreachas Turasachd na h-Alba gum feum Nicola Sturgeon clàr-ama cinnteach a thoirt dhaibh airson goireasan fhosgladh a-rithist nuair a bhios fiosrachadh aice Dimàirt seo tighinn, mu phlanaichean airson gluasad air falbh bho riaghailtean lockdown. Thàinig beachd a' chaidreachais an dèidh do Mhs Sturgeon a ràdh nach eil mòran coltais ann gum faod taighean-òsta neo àitichean aoigheachd eile fosgladh aig saor-làithean na Càisge.

Gheall Comhairle nan Eilean Siar gum bi fiosrachadh aca ro dheireadh na seachdain seo do phàrantan mun phlana airson clann a thilleadh dhan sgoil an ath-sheachdain. Bho Dhiluain seo tighinn bidh clann bhon sgoil-àraich suas gu Clas 3 sa bhun-sgoil a' dol air ais agus feadhainn san àrd-sgoil a dh'fheumas obair-cùrsa phractaigeach a dhèanamh. Agus thuirt Cathraiche an Fhoghlaim aig Comhairle na Gàidhealtachd, an Comh. Iain Fionnlasdan, gun iarr iad beachd bho Riaghaltas na h-Alba mu bhith a' cur cloinne sa cheathramh bliadhna air ais gu feadhainn de na bun-sgoiltean as lugha.

Chaidh prìs a' bhìdh agus stuthan dachaigh suas beagan air a' mhìos seo chaidh le àrdachadh beag anns an atmhorachd. Sheall clàr an CPI gun robh an atmhorachd aig 0.7% san Fhaoilleach, suas bho 0.6% san Dùbhlachd.

A' Bhana-Phrionnsa Latifa

Togaidh Buidheann Chòraichean Daonna nan Dùthchannan Aonaichte cùis na Bana-Phrionnsa Latifa le Riaghaltas nan Emireatan Aonaichte Arabach. Fhuair am BBC clàradh bhideo dìomhair den bhana-phrionnsa a tha a' cumail a-mach gu bheil a h-athair, riaghladair Dubai, an Sheikh Mohammed bin Rashid al-Makhtoum ga cumail am bruid. Thuirt riaghaltasan Dubai agus an UAE gu bheil a' bhana-phrionnsa sàbhailte ann an cùram a teaghlaich.