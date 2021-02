Luchd-siubhail

Dh'innis Rùnaire Slàinte na h-Alba dhan BhBC gu bheil cothrom ann gun tèid sgrùdadh a dhèanamh air càraichean a tha a' tighinn thairis air crìoch Shasainn mura h-aontaich Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte na molaidhean cuarantain aca airson luchd-siubhail eadar-nàiseanta a theannachadh. Le dragh ann gum faodadh luchd-siubhail dràibheadh a dh'Alba às dèidh sgiathadh a-steach a phàirtean eile dhen rìoghachd, thuirt Jeane Freeman gu bheil iad a' coimhead air a h-uile càil as urrainn dhaibh a dhèanamh gun cron a dhèanadh air ceanglaichean bathair na dùthcha.

Saor-làithean

Thuirt Rùnaire Slàinte na Rìoghachd Aonaichte, Matt Hancock, gu bheil iad a' dèanamh a h-uile càil as urrainn dhaibh airson 's gum faigh daoine cothrom làithean-saora a ghabhail as t-Samhradh. Dh'iarr Mgr Hancock air daoine a bhith foighidneach, agus e ag ràdh gu bheil an t-uabhas mì-chinnt ann fhathast mu dè a thachras leis a' bhìoras.

Iasgairean

Cho-dhùin rannsachadh gum faodadh gum biodh iasgair à Uibhist a chaidh a bhàthadh ann an tubaist a' bhòn-uiridh beò an-diugh nam biodh seacaid-sàbhalaidh air a bhith air. Cha robh crios-sàbhalaidh air Mìcheal Monk, a bha 57, à Beinn nam Fadhla, nuair a chaidh e thairis air cliathaich a' bhàt'-iasgaich aige - am May C - san Iuchar 2019. Ann am breith sgrìobhte ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Loch nam Madadh thuirt an Siorram Garry Aitkin - ged nach urrainn a bhith cinnteach dè dìreach a thachair seach gun robh Mgr Monk ag obair leis fhèin - gun robh a h-uile coltas ann gum biodh crios PFD air a shàbhaladh.

Dràibhear

Chaidh binn beatha sa phrìosan a chur air dràibhear a chleachd bhana transit a dh'aona-ghnothaich airson ionnsaigh mhairbhteach a thoirt air deugaire ann an Glaschu. Bha Dean Wright, aois 32, às a chiall air deoch-làidir agus cocaine nuair a leag e Liam Hendry, aois 18, faisg air Pàirc Celtic anns an t-Sultain 2019. Chaidh Wright a dhìteadh ron seo airson murt Mhgr Hendry, agus chaidh innse dha an-diugh gun tèid a chumail sa phrìosan airson co-dhiù 22 bhliadhna mus bi cothrom aige air paròl.

Èirinn a Tuath

Thàinig rabhadh bho Prìomh Mhinistear na h-Èireann gum feum cuid de dhùthchannan an EU iad fhèin a shocrachadh air thoiseach air coinneimh mu na trioblaidean malairt ann an Èirinn a Tuath. Thuirt Mìcheal Martin gum feum gach taobh sèimheachadh ma tha iad a' dol a dh'fhaighinn fuasgladh air na trioblaidean a tha aonta Bhrexit air adhbharachadh anns an sgìre.

Maoin

Dh'fhoillsich Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte maoin fiach £20m a bheir cùl-taic do ghnìomhachasan beaga a tha a' fulang ri linn Bhrexit. Dh'innis Ministear Oifis a' Chaibineit, Mìcheal Gove, gun tèid an t-airgead a chleachdadh airson companaidhean a chuideachadh le bhith a' dèiligeadh ri riaghailtean malairt ùra agus atharrachaidhean ann am VAT.

Fuachd

Dhearbh Oifis na Sìde gun do thuit i cho ìosail ri -22.9C ann am Bràigh Mhàrr an-raoir. Bha sin a' ciallachadh gur i an oidhche a b' fhuaire bho 1995 agus nach robh i cho fuar anns a' Ghearran bho 1986.