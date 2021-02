Tha an fheadhainn a th'air cùl plana Ionad Hiort a thogail ann an Ùig' ann an Leòdhas ag aideachadh gu bheil ceist mu choinneimh a' phròiseict, an dèidh mar a dh'fhailich orra taic fhaighinn bho stòras ath-leasachaidh Riaghaltas na h-Alba.

Bidh iad a-nis an dòchas maoineachadh fhaighinn fo Aonta nan Eilean.

Seo Eilidh NicLeòid.