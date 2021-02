Sneachda

Tha sneachda trom agus reòthadh ag adhbhrachadh dhuilgheadasan ann an cuid de sgìrean na dùthcha an-diugh. Tha rabhadh orains bho Oifis na Sìde an sàs gu naoi uairean a-nochd ann am mòran de mheadhan na dùthcha. Tha cuid de sgoiltean a bha fosgailte do sgoilearan luchd-obrach riatanach ann am Fìobha, Peairt, Sgìre Aonghais agus Arcaibh uile dùinte. Tha an aimsir cuideachd air duilgheadasan adhbhrachadh air na seirbheisean rèile.

Taighean-òsta cuarantain

Chan eil e soilleir do thaighean-òsta cuarantain fhathast ciamar a tha cùisean a' dol a dh'obrachadh ann a bhith a' cumail luchd-siubhail eadar-nàiseanta fa leth bho dhaoine eile bho Dhiluain sa tighinn. Chan eil taigh-òsta sam bith air dearbhadh a thoirt seachad chun an seo gun deach rumannan a bhucadh annta. Thuirt am Prìomh Mhinistear gun deadh fiosrachadh a bharrachd fhoillseachadh sa phàrlamaid an-diugh fhathast. Feumaidh luchd-siubhail dà dheuchainn Covid a ghabhail fhad 's a bhios iad ann an cuarantain deich latha.

Trump

Tha cùis casaideachaidh mu choinneamh Dhòmhnaill Trump anns an t-Seanadh anns na Stàitean Aonaichte an-diugh. Tha e fo chasaid gun do phiobraich e an aimhreit am measg an luchd-taic aige nuair a thug iad ionnsaigh air togalach a' Chapitol air a' mhìos a chaidh seachad. Chaill còignear am beatha. Tha an luchd-lagha aige a' cumail a-mach nach eil a' chùis laghail seach nach eil e ann an dreuchd a' chinn-suidhe tuilleadh.

Ceannard Albannach nan Làbarach

Tha bhòtadh a' tòiseachadh an-diugh anns an rèis airson ceannard ùr a thaghadh dhan a' phàrtaidh Làbarach ann an Alba. 'S iad Monica Lennon agus Anas Sarwar an dithis thagraichean a tha a' seasamh airson ceannas a' phàrtaidh. Seo an t-siathamh ceannard a th' air a bhith aca anns na deich bliadhna mu dheireadh.

Co-ionnannachd

Tha buidheann de bhuill-pàrlamaid ag ràdh gum faodadh co-ionnannachd do bhoireannaich a bhith air ceumanan air ais a ghabhail a chionn 's gu bheil cuid den taic eaconamach a thathar air a bhith a' tabhainn tron phandemic air a bhith ag amas air fireannaich gu sònraichte. Tha Comataidh Thaghte nan Cumantan air Co-ionnannachd Bhoireannach ag ràdh nach eil poileasaidhean idir a' gabhail a-steach boireannaich air a bheil uallach cùraim. Thuirt an riaghaltas gu bheil iad air còrr air dà cheud billean not a chosg air sgeamaichean taic obrach.

Ionadan-smàlaidh

Bho an-diugh bidh ionadan-smàlaidh ann an cuid de sgìrean dùthchail den Ghàidhealtachd agus de dh'Earra-Ghàidheal a' tabhainn dheuchainnean Covid-19. An dèidh mar a shoirbhich le sgeama pìleat, tha NHS na Gàidhealtachd, ann an co-bhonn le seirbheis na smàlaidh, air ionadan deuchainn a stèidheachadh ann an Dùn Omhainn agus Ceann Loch Chille Chiarain. An ceann grunn sheachdainean, tha dùil gun tèid deuchainnean a thabhann ann an còrr air fichead ionad-smàlaidh air feadh na dùthcha. Tha seo do dhaoine air a bheil comharran den ghalair. Feumar fònadh gu NHS na Gàidhealtachd an toiseach gus deuchainn a bhucadh.