Mì-thoileachas mu phlana leasachaidh chidhe

Tha cuid ann am Muile mì-thoilichte mun phlana leasachaidh a chaidh a dhealbhachadh 'son cala Chreag an Iubhair.

Dh'iarr Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid air eòlaichean plana ullachadh leis gu bheil an seann chidhe ann an droch staid agus thuit pàirt dheth bho chionn dà bhliadhna.

Chan eil na chaidh fhaicinn ge-tà a' cordadh cho math sin ri Comhairle Coimhearsnachd Mhuile mar a tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.