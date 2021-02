Fhuair baile an Òbain taic-airgid bho Riaghaltas na h-Alba airson goireas ùr gus dèiligeadh ris an t-salachar a thig bho bhanaichean-campachaidh.

Tha seo a tighinn as dèidh do ghearainnean nochdadh san Òban, mar a tha air nochdadh ann an iomadach sgìre eile, mu shalachair aig oir an rathaid.

Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich.