Thuirt Stiùriche Clionaigeach Nàiseanta na h-Alba, an t-Oll. Jason Leitch, gur e adhbhar misneachd a th' ann an rannsachadh a tha ag ràdh gu bheil banachdach Oxford/AstraZeneca a' dèanamh lùghdachadh cho mòr ri dà thrìan air cho buailteach 's a tha duine Covid-19 a thoirt do chuideigin eile. Cha tug eòlaichean eile sùil mhionaideach fhathast air an rannsachadh bho Oilthigh Oxford ach gu ruige seo 's e glè bheag de dh'fhiosrachadh a th' ann mu èifeachd na banachdaich an aghaidh sgapadh a' bhìorais.

Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' gabhail comhairle 's eòlas an Airm ann an dèiligeadh ris a' Phandemic. Bha John Swinney a' bruidhinn an dèidh do Rùnaire na h-Alba, Alister Jack, sgrìobhadh gu Nicola Sturgeon, a' tabhann cuideachaidh bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte agus bhon Arm le sgaoileadh na banachdaich. Tha dearbhadh anns na figearan gu bheil Alba air dheireadh air trì dùthchannan eile na Rìoghachd Aonaichte le prògram na banachdaich.

Thuirt NHS nan Eilean Siar an-raoir gur e dà chùis ùr den bhìoras a tha dearbhte le ceangal ris an sgaoileadh ann an Steòrnabhagh. Tha sin a' toirt na h-àireimh chùisean a dh'èirich às an sgapadh aig Opsdal nan Eilean Siar gu 31.

Bàtaichean

Tha Cathraiche Comataidh na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, am measg na tha ag iarraidh rannsachaidh phoblaich mun dàil agus cosgais ann an togail dà bhàta-aiseig ùr do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn. Bha deasbad aig Holyrood an-dè far an tuirt Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, nach iad ministearan an Riaghaltais as coireach ach Gàrradh MhicFhearghais.

Tha Riaghaltas na h-Alba a' roinn £7m às ùr air gnìomhachas an iasgaich agus a' mhaoraich. Thèid an t-airgead a thoirt do phuirt iasgaich, iasgairean agus luchd-giollachd air a bheil maill a' cur stuth gu margaidhean Eòrpach an dèidh Bhrexit.