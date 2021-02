Cille Meàrnaig

Tha poilis a' rannsachadh thachartasan ann an Cille Mheàrnaig agus faisg air a' bhaile an-raoir. Cha tuirt na Poilis gu h-oifigeil fhathast dè dìreach a thachair, ged a tha aithrisean ann air ionnsaigh le sgithinn. Chaidh an gairm an toiseach gu Ospadal Chrosshouse far an deach lockdown a dhèanamh airson trì uairean de thìde. Fhuair iad fios an dèidh sin, mu 8:00f an-raoir, gu tachartas air Sràid Portland sa bhaile, agus an treas turas gu tubaist-rathaid air an A76 air iomall a' bhaile. Thuirt na Poilis nach b' e ceannairc a bh' ann, agus nach eil cunnart sam bith ann do mhuinntir na sgìre.

An A835

Rinn na seirbheisean èiginn agus sgioba teasairginn monaidh cobhair air feadhainn ann an càraichean agus carbadan eile a bha glacte ann an sneachda trom air rathad an A835 eadar Ulapul agus Gairbh. Bha mu 40 duine, eadar càraichean, làraidhean agus bus glacte aig Loch Droma.

Sneachda

Thuirt Còmhdhail Alba gu bheil iad a' dèanamh an dìchill an-diugh rathaidean a chumail fosailte do dh'fheadhainn aig a bheil dùil ri banachdach a' Choròna-bhìorais. Thuirt am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, gu bheil dragh oirre mu bhuaidh na droch shìde air prògram na banachdaich an-diugh, ged a chaidh comhairle a thoirt air daoine fuireach aig an taigh ma tha an aimsir dona. Tha rabhaidhean Buidhe is Orainds aig Oifis na Sìde air sneachda trom do mhòran de dh'Alba gu madainn a-màireach.

Cuarantain

Thuirt Rùnaire Slàinte na h-Alba, Jeanne Freeman, gur dòcha gun tèid sgrùdadh a stèidheachadh fhathast air a' chrìch eadar Alba is Sasainn airson stad a chur air sgapadh a' bhìorais. Bha Ms Freeman a' toirt a beachd air gum feum, bhon 15mh là den mhìos seo, feadhainn a thig a-steach a Bhreatainn à dùthchannan far a bheil am bhìoras fìor bhitheanta, cuarantain a dhèanamh ann an taighean-òsta a tha gan cur air leth a dh'aona-ghnothaich airson sin. Tha Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a dhol ceum nas fhaide, agus, mar a th' ann an Alba, cuarantain a chur mu choinneimh luchd-siubhail às a h-uile dùthaich eile.

Cosgaisean Chumhachd

Thig cosgaisean dealain agus gas nas motha air 11m de luchd-cleachdaidh ann am Breatainn bhon Ghiblean. Thèid cunntas bliadhnail suas mu £96 anns a' chumantas. Thuirt a' bhuidheann riaghlaidh Ofgem nach eil mòran roghainn aig na companaidhean chumhachd ach àrdachadh iarraidh leis mar a tha cosgaisean a' tighinn orra fhèin a' sìor èirigh.