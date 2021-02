NC500 agus gnìomhachasan beaga

Thèid £6m not bho Riaghaltas na h-Alba a roinn am measg ghnìomhachasan turasachd a tha gu mòr an eisimeil luchd-turais bho thall-thairis.

Ach, tha eagal ann nach eil gu leòr a sin le cho mòr agus a tha turasachd air fulang air sàilleibh èiginn a' choròna-bhìorais.

Tha cuid a' faicinn cothrom gun a dhol air ais chun àbhaist ge-tà agus iad a' beachdachadh air dòighean nas fheàrr a dhealbh mar a tha Nicole Webber a-nise ag aithris.