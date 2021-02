Righailtean Covid

Innsidh Prìomh Mhinistear na h-Alba an-diugh dè am plana a tha aig an riaghaltas airson riaghailtean lockdown a thogail. Bidh fiosrachadh aig Nicola Sturgeon mu chuarantain nas cruaidhe agus tuilleadh dheuchainnean Covid gus nach sgap an galar às ùr. Tha dùil ri fiosrachadh bhuaipe cuideachd mu fhosgladh sgoiltean agus sgoiltean-àraich.

Srèana Afraga a Deas

Tha deuchainnean farsaing a' dol air adhart anns na sgìrean ann an Sasainn far a bheil an strèana ùr den bhìoras a thòisich ann an Afraca a Deas. Tha pasgain airson deuchainnean a' dol gu ceithir fichead mìle duine ann an àiteachan mar Kent, Southport agus Woking. Thuirt ministearan an riaghaltais gu bheil iad ag amas air cur às dhan a h-uile cùis den strèana ùr.

Crìochan

Chaidh àrd oifigearan ann an Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte às àicheadh gun do dh'iarr luchd-saidheans an riaghaltais air Boris Johnson air a' mhìos seo chaidh crìochan Bhreatainn a dhùnadh airson seòrsachan ùra den bhìoras a chumail a-mach. Tha aithris anns an Times ag ràdh gun do dh'iarr iad air a' Phrìomhaire a h-uile neach-siubhail eadar-nàiseanta a chur gu cuarantain ann an taighean-òsta Thuirt neach-labhairt an riaghaltais nach eil an sin ach pàirt den sgeulachd agus nach eil i fìor.

Covid anns na h-Eileanan Siar

Thuirt NHS nan Eilean Siar gun deach seachd cùisean ùra den bhìoras a chlàradh an-dè le ceangal ris na sgapaidhean ann an Steòrnabhagh agus Beinn na Fadhla. Tha sia dhiubh ann an Steòrnabhagh le ceangal aig cuid dhiubh ris an sgaoileadh aig Ospadal nan Eilean Siar far nach eil a' dol air adhart ach obair-lannsa ann an èiginn.

Baxters

Tha dragh ann gun tèid 30 cosnadh a chall ann an sgìre Mhoireibh agus a' chompanaidhh bìdh Baxters a' dùnadh an ionaid turasachd aca aig an fhactaraidh ann an Fachabair. Thuirt a' chompanaidh gur e buaidh a' phandemic pàirt den adhbhar a thàinig orra sin a dhèanamh.