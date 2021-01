Helen O'Keefe, Croitear Òg na Bliadhna

'S i Helen O'Keefe, a bhuineas do dh'Ailbhinn ann an Cataibh, Croitear Òg na Bliadhna.

Bha riochdairean bho Chaidreachas Croitearachd na h-Alba, Coimisean na Croitearachd agus Urras MhicDhonnchaidh a' measadh thagraichean na co-fharpais.

Thuirt cathraiche an SCF, Dòmhnall MacFhionghain, gun robh na farpaisich uile fìor làidir agus gun robh an t-saothair agus mar a tha iad a' cleachdadh an cuid talmhainn na adhbhar misneachd.