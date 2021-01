Tha Boris Johnson ann an Alba an-diugh ag argamaid bhuannachdan na Rìoghachd Aonaichte. Tha Mgr Johnson a' cumail a-mach gur i an Rìoghachd Aonaichte còmhla a bheir buaidh air a' choròna-bhioras agus thuirt e gu bheil Riaghaltas na h-Alba air mòran taic-airgid fhaighinn bho Lunnainn bho thòisich am pandemic. Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, a' ceasnachadh am bu chòir do Bhoris Johnson a bhith a' siubhal nuair a tha lockdown ann.

Thèid planaichean buidseat Riaghaltas na h-Alba fhoillseachadh feasgar le buaidh a' phandemic an crochadh os a chionn. Thuirt Rùnaire an Iomhais, Ceit Fhorbeis, gur e seo am buidseat as cudromaiche bho thill fèin-riaghladh a Dhùn Èideann.

Thuirt NHS nan Eilean Siar gur e adhbhar dragh a th' ann an deich cùisean ùra de Chovid-19 an-dè. Tha sia dhiubh sin am measg luchd-obrach agus euslaintich ann an Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh agus chan fhaod duine tadhal an-dràsta air euslaintich san ospadal sin. Tha trì cùisean ùra co-cheangailte ri ionad an dòtair ann an Grìminis am Beinn na Faoghla agus bha aon chùis ùr ann an Uibhist a Deas le ceangal dearbhte ri cùis ron a seo.

Theid tòiseachadh an-diugh a' dèanamh banachdach corona-bhìorais ann am Baile Dhun Lèibhe air Taobh Siar Lodainn. Ma gheibh a' chompanaidh Valneva cead bhon bhuidhinn riaghlaidh, tha iad an dùil 60m dòs den droga a' reic ri Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ro dheireadh na bliadhna seo.

Tha fireannach, a tha 70, an grèim agus fo chasaid an dèidh droch ionnsaigh air duine eile ann an taigh ann an Geàrrloch air Taobh Siar Rois a' bhòn-dè. Thuirt Poileas Alba gun deach duine, a tha 55, a chur gu Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis, air a dhroch leòn ged nach eil a bheatha ann an cunnart.