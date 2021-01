Buaidh Bhrexit

Tha iasgairean air a bhith ag innse an t-seachdain 'sa mu mar a tha iad air an sàrachadh air sgàth na riaghailtean co-cheangailte ri Brexit, is e duilich dhaibh iasg is maorach fhaighinn gu margaidhean Eòrpach.

Tha cuid a bhàtaichean mòra air a bhi cuir na ghlac iad a dhùthchannan mar an Danmhairg, a' seachnadh taighean-giollachd na h-Alba.

Tha mòran a tha ag iasgaich nach urrainn sin a dhèanamh ged tha. Tha am fear naidheachd poilitigeach againn Darren Linc air a bhi bruidhinn ri iasgair à Uibhist a Deas a tha iomagaineach mun t-suidheachadh as a bheil e fhèin 's càch.