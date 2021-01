Bacaidhean Covid

Tha caibineat Riaghaltas na h-Alba a' coinneachadh an-diugh a bheachdachadh air a bheil tuilleadh bhacaidhean Covid a dhìth agus barrachd euslainteach anns an ospadal an Alba an-dràsta na bha aig àm sam bith bho thòisich am Pandemic an-uiridh. Thuirt am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, ron seo gum faoidte casg a chur air rudan nach eil anns an Lockdown a tha ann an-dràsta, mar ceannach "click and collect" às na bùthainnean, biadh takeaway agus gnìomhachas togail.

Covid Bharraigh

Thuirt Àrd-Oifigeach NHS nan Eilean Siar, Gordon Jamieson, gu bheil na h-uimhir de dhragh air mu Chovid anns na h-eileanan an dèidh dearbhadh air dà chuis ùr ann am Barraigh. Thuirt e gun deach triùir às na h-Eileanan a chur dhan ospadal air Tìr-Mòr an-dè leis a' bhìoras orra. Dh'iarr Mgr Jamieson air a h-uile duine cumail ris na riaghailtean a th' ann.

Càin

Thuirt Ceanard Poileas a' Mhetropolitan gum bi iad gu math nas cruaidhe air feadhainn ann an Sasainn nach cùm ri riaghailtean Covid. Thuirt Cressida Dick gur aithne dha na feachdan poilis gu bheil daoine a' cumail phàrtaidhean agus chruinnichidhean mòra eile, agus gum faod dùil a bhith aca sin ri càin nas motha bho seo a-mach. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gum faodadh bacaidhean nas cruaidhe a bhith ann fhathast 'son feuchainn ri stad a chur air sgaoileadh a' bhìorais.

Washington

Tha mìltean shaighdearan a' dèanamh air Washington gun fhios nach bi àimhreit is fòirneart ann mus tèid Joe Biden a stèidheachadh mar Cheann-suidhe an ath-sheachdain. Tha na Deamocrataich a' togail cùis impeachment an aghaidh a' Chinn-suidhe Trump agus iad a' fàgail air gur e a phiobraich ionnsaigh air togalach a' Chapitol an t-seachdain seo chaidh.

Drogaichean

Bidh Nicola Sturgeon sa chathair an-diugh air coinneimh Buidheann-Gnìomha Dhrogaichean na h-Alba. Seo a' chiad uair aig a' Phrìomh Mhinistear a' coinneachadh ris a' bhuidhinn bho chaidh innse gun robh an àireamh as motha riamh de bhàis ann an Alba le mì-fheum dhrogaichean ann an 2019.