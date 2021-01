Leanaidh an obair ann an Càrlabhagh ann an Leòdhas airson seann bhun-sgoil na sgìre a leasachadh, a dh'aindeoin buaidh a' phandemic air oidhirpean na coimhearsnachd.

B'fheudar dhaibh beagan de dh'atharrachadh a thoirt air na planaichean aca - ach tha iad ag ràdh gu bheil bùth am-measg nan rudan air a bheil iad fhathast ag amas.

Seo Eilidh NicLeòid.