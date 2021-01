Thig air daoine a bhios a' tighinn bho thall thairis gu ruige Alba agus Sasainn dearbhadh nach eil Covid-19 orra mas siubhal iad. Thig na riaghailtean ùra sin gu bith an ath-sheachdain agus bheir iad buaidh air siubhal san adhar, air muir agus air rèidhle. Thèid càin £500 air duine aig nach eil dearbhadh suas ri trì là mas siubhail iad nach eil am bhìoras orra ach bidh dràibhearan làraidh agus clann saor bhon sin. Tha an Rìoghachd Aonaichte air aon de na dùthchannan mu dheireadh anns nach eil riaghailtean den t-seòrsa sin.

Thàinig rabhadh bho Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba gum bi bacaidhean nas cruaidhe ann fhathast ma leanas ìrean àrda den choròna-bhìoras. Dh'innis John Swinney do Chomataidh Covid-19 aig Holyrood an-diugh gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' cumail sùil mhionaideach air na rathaidean agus air na goireasan còmhdhail poblach oir tha fada a bharrachd siubhail ann an turas seo na bha anns a' chiad lockdown an-uiridh a dh'aindeoin 's gun deach iarraidh air daoine fuireach aig an taigh.

Chaidh trì seachdainean eile, air a char as giorra, ris an lockdown sa Chuimrigh. Thuirt am Prìomh Mhinistear an sin, Mark Drakeford, nach eil am bhìoras cho dona 's bha e aig àm na Nollaige ach gu bheil dragh air mun dòigh sa bheil an strèan ur a' sgapadh. Agus chaidh riaghailtean nas cruaidhe cuideachd air sluagh Èirinn a Tuath nach fhaod an dachaidh fhàgail a-niste gun deagh adhbhar, mar biadh a cheannach neo a dhol dhan dotair.

Dh'atharraich an Ceann-suidhe Trump a bhriathran agus e a-niste a' càineadh na h-ionnsaigh air togalach a' Chapitol ann an Washington Diciadain. Agus dh'iarr e lèigheas agus còrdadh ann am bhideo a chuir e air Twitter. Thuirt Mgr Trump cuideachd gu bheil e ag ullachadh airson cumhachd a thoirt do riaghaltas ùr ach tha aithrisean a' tighinn às na Stàitean Aonaichte gun deach cuideam air sin a dhèanamh.

Dh'fhosgail aon taobh de rathad an A83 aig an Rest and Be Thankful ann an Earra-Ghàidheal an-diugh. Bha an rathad dùinte airson ùine an dèidh maoimean-slèibhe ach tha tha an trafaig a' siubhal a-niste le siostam convoy an dèidh do luchd-obrach balla fada dà cheud slat agus seachd troighean de dh'àirde a thogail eadar an rathad agus a' bheinn os a chionn.