Tha sliochd sluagh nan Inca ann am Peru am measg na tha a' strì gus an cuid fearainn a dhìon. Bidh companaidhean mèinnearachd, companaidhean ola agus companaidhean fiodhrach am measg na bhios a' toirt dùbhlan dhaibh. Gu math tric chan eil còraichean sgrìobhte aca air an talamh, rud a tha tric na dhuilgheadas do shluaghan tùsanach. Tha Andreas Wolff ag aithris ...