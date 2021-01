Leacan-uaighe sònraichte, ainmean rudeigin neònach agus eisimpleir de dh'obair cloiche Ùisdein Mhic a' Mhuilleir - tha iad sin uile am measg rudan a tha air tighinn am follais ann an seann chladh Chille Mhìcheil san Eilean Dubh. Às dèidh mar a chaidh ùrachadh a dhèanamh air an t-seann eaglais, tha Urras Chille Mhìcheil a-nis a' clàradh nan uaighean a th' anns a' chladh, mar a tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris ...