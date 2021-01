Sùil air riaghailtean Covid ìre a trì

Ged a chaidh tìr-mòr na h-Alba agus an t-Eilean Sgitheanach a chur air ais ann an lockdown, chaidh eileanan eile na h-Alba fhàgail aig ìre a trì de bhacaidhean a' choròna-bhìorais. A dh'aindeoin seo ge-tà, tha na h-ùghdarrasan ionadail a' cur ìmpidh air daoine na riaghailtean a leantainn is eagal ann gum faodadh cùisean atharrachadh gu sgiobalta. Tha Dòmhnall MacLaomainn air a bhith a' toirt sùil air na seòrsa rudan a thèid a dhèanamh fhathast anns na h-Eileanan an Iar ...