Strèana ùr

Thuirt am Prìomh Mhinistear gum feum Alba strì nas fheàrr a dhèanamh airson dèiligeadh ris an t-strèana ùr den Choròna-bhìoras a tha a' sgapadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt Nicola Sturgeon gur e an strèana ùr a th' anns mun dàrna cuid de na cùisean ùra ann an Alba. Agus air feadh na Rìoghachd Aonaichte an-dè dh'èirich an àireamh chùisean làitheil den bhìoras gu còrr 's 60,000 airson a' chiad uair bho thòisich am Pandemic.

Tha dragh ann cuideachd mun ìre aig a' bheil an galar a' sgaoileadh air a' Ghàidhealtachd. Bha dearbhadh ann air 80 cùis ùr ann an sgìre Chomhairle na Gàidhealtachd an-dè, agus 439 cùis ùr air an t-seachdain a chaidh seachad.

Thuirt Comhairle na Gàidealtachd gu bheil sgoiltean na sgìre air ullachadh nas fheàrr an turas seo airson dèiligeadh ri oideachadh aig astar agus sgoiltean na h-Alba gu lèir a' dol gu teagasg air-loidhne gu deireadh na mìos mar phàirt den oidhirp tilleadh a chur air a' bhìoras. Bidh àite sna sgoiltean ge-tà, do chloinn aig a' bheil pàrantan ann an dreuchdan cudromach far nach eil roghainn eile aca airson sealltainn riutha.

Cluinnidh clann-sgoile ann an Sasainn an-diugh mu chur dheth nan deuchainnean A Level agus GCSE nuair a bheir Rùnaire an Fhoghlaim, Gavin Williamson, aithris do Thaigh nan Cumantan. Bidh tuilleadh fiosrachaidh aige cuideachd mu thaic do sgoilearan 'son oideachadh aig astar.

Tha coltas gu bheil na Deamocrataich air aon àite a ghlèidheadh an dèidh dà thaghadh ann an stàit Georgia a nì co-dhùnadh air cò aig am bi cumhachd ann an Seanadh nan Stàitean Aonaichte. Ma thèid dearbhadh gun do shoirbhich le Raphael Warnock 's e a' chiad duine dubh a bhios a' riochdachadh Georgia anns an t-Seanadh.

Tha Comann Glèidhteachas na Mara ag ràdh nach eil na sgìrean glèidhte MPA ag obair mar bu chòir. Thuirt an Comann gun do sheall rannachadh a rinn iad gun deach còrr is 8,000 uair de thìde de dh'iasgach air adhart ann an aon phàirt den Chuan a Tuath, a dh'aindeoin e a bhith fo inbhe ghlèidhte.