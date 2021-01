Taic-airgid

Tha tuilleadh taic-airgid ann do ghnìomhachas air an toir an Lockdown ùr buaidh. Thuirt an Seansalair Rishi Sunak gu bheil companaidhean a tha a' reic agus gnìomhachas na h-aoigheachd am measg na gheibh an t-suim airgid airson a chur ris na fhuair iad ron seo. Tha cha mhòr £600m eile ann a bharrachd air sin do dh'ùghdarrasan ionadail ann an Sasainn agus dha na dùthchannan fèin-riaghailte 'son cuideachadh a' thoirt do chompanaidhean eile a tha a' fulang. Gheibh Riaghaltas na h-Alba £375m eile mar phàirt dheth sin.

Sgoiltean

Bidh sgoiltean na h-Alba air fad dùinte dhan chiad là den ath-mhìos air a' char as tràithe leis an Lockdown a thàinig gu bith aig meadhan-oidhche air Tìr-Mòr na h-Alba agus anns an Eilean Sgitheanach. Tha eileanan eile na h-Alba a' fuireach aig Ìre 3. Chan eil e ceadaicte an dachaigh fhàgail ach airson eacarsaich, a' dol gu bùth airson stuth deatamach a cheannach agus a dhol gu obair dheatamaich nach gabh dèanamh bhon dachaigh.

Sasainn

Thòisich lockdown air feadh Shasainn cuideachd airson feuchainn ri seirbheis na slàinte a dhìon bho bhuaidh a' ghnè ùir den bhìoras. Thuirt am Prìomhaire, Boris Johnson, ann an òraid air an telebhisean an-raoir gu bheil cudrom nas motha an-dràsta air na h-ospadail ann an Sasainn na bha aig àm sam bith bho thòisich am Pandemic. Tha a h-uile sgoil ann an Sasainn a' dol gu oideachadh aig astar agus cha bhi deuchainnean GCSE agus A-level an t-Samhraidh a' dol air adhart.

Georgia

Tha sluagh stàit Georgia anns na Stàitean Aonaichte a' bhòtadh an-diugh airson dà àite anns an t-Seanadh. Ma bheir na Deamocrataich an dà àite bho na Poblachdaich bhiodh e gu math nas fhasa dhan Cheann-suidhe thaghte, Joe Biden, a chuid phoileasaidhean fhèin a chur an sàs. Thuirt an Ceann-suidhe Trump ann an òraid ann an Georgia an-raoir nach gabh smachd cur air planaichean nan Deamocratach ma 's e agus gun soirbhich leotha.

An A9

Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh neo dealbhan dash-cam an dèidh tubaiste air rathad an A9 air taobh sear Rois anns an deach duine òg a mharbhadh. Bha an duine, a bha 27 bliadhna de dh'aois, a' dràibheadh càr a bh’ ann an tubaist le làraidh aig Muileann nam Fuatha faisg air Alanais goirid an dèidh 9:00f an-raoir. Cha deach dràibhear na làraidh a ghoirteachadh.