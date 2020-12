Banachdach

Tha dàil ga chur anns an dàrna dòs de bhanachdach Pfizer-BioNtech do mhòran Albannach, agus prìomhachas ga thoirt do bhith a' toirt a' chiad dòs do bharrachd dhaoine. Tha còrr agus 92,000 duine air a' bhanachdach fhaighinn ann an Alba thuige seo. Thuirt Rùnaire na Slàinte gun tèid an dàrna dòs a thoirt dhan fheadhainn a bha còir fhaighinn ro Dhiluain, agus gum faigh an còrr e nas anmoiche na bha dùil. Thuirt Jeane Freeman gun robh iad air an co-dhùnadh seo a dhèanamh an dèidh dhaibh comhairle fhaighinn bho riaghladair nan cungaidhean-lèigheis. Thuirt i cuideachd gum bu chòir do dhaoine nas sine na 50 bliadhna de dh'aois banachdach fhaighinn as t-Earrach ma bhios na banachdaichean ri fhaotainn mar a thathas an dùil.

A' Challainn

Thugar rabhadh do dh'Albannaich a' Bhliadhna Ùr a chomharrachadh nan dachaighean fhèin, agus tachartasan agus cruinneachaidhean air an casg am-bliadhna. Chuir am Prìomh Mhinistear, ceannardan poilis agus ceannardan ùghdarrasan ionadail ìmpidh air a' phoball fuireach aig an taigh. Thuirt Nicola Sturgeon nach bu chòir do dhaoine a bhith a' coinneachadh dhaoine eile agus nach bu chòir do phàrtaidhean-taighe a bhith ann.

Dachaigh-cùraim

Rinnear càineadh air dachaigh-cùraim ann an Inbhir Pheofharain airson na h-ìre de chùram agus taic a tha iad air a bhith a' toirt seachad tron Phandemic. Chaidh Dachaigh-cùraim Taigh Wyvis a mheas mar "Lag" nuair a thadhail sgioba bho Bhuidhinn Sgrùdaidh a' Chùraim air a' ghoireas gun rabhadh na bu thràithe air a' mhìos. Bha dragh gu sònraichte mu na bhathas a' dèanamh gus stad a chur air a' Choròna-bhìoras bho bhith a' sgapadh, le seann bhiadh air a lorg sìos cliathaichean chathairean luchd-còmhnaidh. Uaireanan bha 16 uairean ann mus deadh nithean a bhathas a' làimhseachadh tric a ghlanadh. Tha gu an 6mh là den Fhaoilleach aig an dachaigh-chùraim dèiligeadh ri draghan a chaidh a thogail.

Sgoiltean

Thuirt ceannard an aonaidh theagaisg as motha ann an Alba gur e mearachd mhòr a bhiodh ann na sgoiltean fhosgladh às dèidh saor-làithean na Nollaige. Tha dragh air Àrd-Rùnaire an EIS, Larry Flanigan, gu bheil daoine òga nas buailtiche a' ghnè ùr den bhìoras a sgaoileadh. Tha dùil gun till a' chuid as motha de sgoilearan dhan sgoil air an 18mh là den mhìos. Thuirt luchd-comhairleachaidh do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte nach eil e fhathast dearbhte gu bheil an gnè ùr nas gabhaltaiche ann an cloinn, agus gu bheilear fhathast a' rannsachadh sin.

Urraman

Chaidh Lewis Hamilton, a choisinn farpais Formula 1 seachd tursan, a dhèanamh na Rìdire ann an liosta urraman na Bliadhna Ùire. Fhuair feadhainn a chuidich daoine eile tron Phandemic urraman cuideachd, nam measg Nicola Stove a fhuair BEM airson seirbheisean fhaighinn gu daoine ann an ceann a tuath na h-Alba a bha gan cumail fhèin air leth bho dhaoine eile. Fhuair am fear-ciùil Fergie Dòmhnallach MBE, agus chaidh MBE a bhuileachadh air Coinneach MacAoidh à Reineagadal sna Hearadh airson seirbheisean sa choimhearsnachd. Chaidh MBE a thoirt cuideachd do Choinneach Dòmhnallach à Leòdhas airson seirbheisean do dh'fhiaclaireachd, agus a bhith a' teagasg fiaclaireachd thall-thairis.