Tha riochdairean na Rìoghachd Aonaichte agus an Aonaidh Eòrpaich fhathast ag obair air aonta malairt airson Brexit. Tha e coltach gu bheil iad a' cur an dreach mu dheireadh air còrdadh mun iasgach. Tha iad air a bhith ag obair tron oidhche agus tha dùil ri brath à Lunnainn agus às a' Bhruiseal an-diugh le dearbhadh air aonta. Feumaidh aonta sam bith cead pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte agus cead na Pàrlamaid Eòrpaich mas tig ùine eadar-amail Brexit gu ceann air an latha mu dheireadh den bhliadhna, sin seachdainn bho an-diugh.

Chuir gnìomhachas an àiteachais ann am Breatainn fàilte air fios bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gum bi cead aca fhathast a' mhòr-chuid den stuth a chur dhan EU fon aonta . Chan eil àite san aonta ge-tà do bhuntata-cuir à Breatainn, rud a tha na bhuille do thuathanaich a' bhuntata ann an Alba.

Gheall Rùnaire Còmhdhail na Rìoghachd Aonaichte, Grant Shapps, gum bi bàtaichean-aiseig a' seòladh à Dover a-màireach agus an-earar gus am faigh dràibhearan làraidh a tha glacte ann an Kent dhachaigh. Feumaidh iad deuchainn le dearbhadh nach eil Covid-19 orra mas faigh iad cead siubhal dhan Fhraing.

Tha casg à Breatainn air daoine à dùthchannan cèin a thig tro Afraga a Deas le dragh mu strèan ùr eile den choròna-bhìoras. Tha dearbhadh ann am Breatainn air dà chùis den strèan ùr sin aig am bheil ceangal ri Afraga a Deas. Bidh cead aig feadhainn le cairt-siubhail Bhreatannach neo Èirinneach tighinn a-staigh ach tha tig orra cuarantain a dhèanamh.

Thàinig rabhadh bho Riaghaltas na h-Alba gur dòcha gun tig riaghailtean nas cruaidhe buileach airson feuchainn ri smachd a chur air a'bhìoras an dèidh na Nollaige. Tha cead ann, dìreach son aon latha a-màireach, cruinneachadh ann an dachaigh ach tha dragh mun ghnè ùr den bhìoras a' ciallachadh gum faodadh bacaidhean nas cruaidhe tighinn fhathast. Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, na teachdaireachd Nollaige, ag irraidh oirnn uile astar a chumail bho chèile airson smachd a chur air sgapadh a' bhìorais.