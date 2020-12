Iomairt gus inbhe dualchas na cruinne a shireadh

Gluaisidh an iomairt gus inbhe dualchas na cruinne a ghlèidheadh airson mòinteach Ghallaibh is Chataibh ceum air adhart a dh'aithghearr, le dùil gun tòisich co-chomhairleachadh deireannach tràth an ath bhliadhna.

Tha seo às dèidh dearbhaidh bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte as t-samhradh gun cuireadh iad taic ris an tagradh.

Tha planaichean ann a-nis co-òrdanaiche pròiseict ùir fhastadh, a thòisicheas obair air an tagradh deireannach a thèid gu Unesco.

Ach tha dragh air cuid sa choimhearsnachd gu bheil dìth conaltraidh air a bhith ann mu dè a bhios an inbhe a' ciallachadh dhaibhsan.

Tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris.