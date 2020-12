Tha dùthchannan an Aonaidh Eòrpaich a' coinneachadh sa Bhruiseal an-dràsta a dheasbad poileasaidh a thaobh casg malairt agus siubhail air Breatainn. Agus tha comataidh èiginn Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' deasbad dùnadh fad dà latha air crìochan na Frainge ri Breatainn. Tha Riaghaltas na Frainge ag ràdh gum feum iad sin a dhèanamh leis mar a tha gnè ùr den choròna-bhìoras a' sgapadh air feadh Lunnainn agus ceann an ear-dheas Shasainn.

Thuirt Rùnaire Còmhdhail Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, Grant Shapps, nach toir gluasad na Frainge buaidh san aithghearrachd air biadh agus stuth eile ann am Breatainn. Agus dhiùlt e cuideachd iarrtas bho Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, airson leudachadh air ùine eadar-amail Brexit.

Tha Buidheann Bìdh agus Deoch na h-Alba ag ràdh gun dèan an suidheachadh sgrios air companaidhean Albannach a tha a' cur stuth a-null thairis. Tha dragh ann gu h-àraid mu ghnìomhachas a' mhaoraich agus an àrach-èisg. Thuirt Leas Phrìomh Mhinisteir na h-Alba, John Swinney, gun dèan Riaghaltas na h-Alba argamaid os leth nan companaidhean a tha sin ach gu bheil e a' tuigsinn cuideachd carson a tha feum air casg air bathar agus luchd-siubhail.

Thuirt Coimiseanair Cloinne na h-Alba, Bruce Adamson, gun dèan leudachadh air saor-làithean na sgoile an dèidh na Bliadhna Ùire cron air slàinte òigridh. Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, John Swinney, gu bheil e ag aontachadh ri mòran de na tha Mgr Adamson ag ràdh agus gu bheil an riaghaltas ag amas air na sgoiltean fhosgladh a-rithist an Alba air 18mh den Fhaoilleach.

Tha Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba a' dol às àicheadh chasaidean a tha a' bhuidheann-strì, Misneachd, a' fàgail orra. Tha Misneachd a' cumail a-mach gu bheileas a' maoidheadh air buidhnean Gàidhlig an taic-airgid a ghearradh ma thèid ceistean sam bith neo gearan a thogail mu phoileasaidhean leasachaidh na Gàidhlig. Tha Misneachd ag ràdh gu bheil casg air saorsa-labhairt ann an saoghal na Gàidhlig agus gum faodadh iad gearan oifigeil neo fiù's cùis-lagha a thogail an aghaidh a' Bhùird.

Thèid na planaidean Jupiter agus Saturn tarsaing air a chèile feasgar airson a' chiad uair ann an 800 bliadhna a' toirt dhuinn sealladh bho thalamh mar gum b' e aon rionnag mhòr, shoilleir a bhios ann. Cha bhi an 'Great Conjunction', mar a theirear ris, ach ann airson ùine ghoirid an dèidh dol fodha na grèine feasgar an-diugh.