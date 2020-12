Sealtainn

Tha NHS Shealtainn ag iarraidh air daoine fuireach aig an taigh ma 's urrainn dhaibh, gus stad a chur air a' Choròna-bhìoras bho bhith a' sgapadh. Chaidh 14 cùisean a dhearbhadh an-dè, a' ciallachadh gun deach 30 cùisean a dhearbhadh anns an t-seachdain mu dheireadh. Tha ceangal ga dhèanamh eadar grunn àiteachan aoigheachd agus an sgaoileadh. Thuirt Prionnsabal Slàinte a' Phobaill aig NHS Shealtainn, Ealasaid Robinson, ma chumas na h-àireamhan a' dol suas gu bheil a h-uile coltas ann gun gluais an sgìre gu bacaidhean Ìre 4.

An Iar-Dheas

Chuirear cuideachd ìmpidh air daoine ann an sgìrean de Dhùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh fuireach aig an taigh ann an oidhirp stad a chur air gnè ùr den bhìoras bho bhith a' sgaoileadh. Chaidh an gnè ùr a dhearbhadh ann an Wigtownshire agus ann an Lower Annandale.

A' Bhliadhna Ùr

Chaidh rabhadh a thoirt do Shràid Downing gum feum iad ceumannan cinnteach a ghabhail aig ìre nàiseanta, agus sin a dhèanamh tràth, gus nach dèan an Coròna-bhìoras "sgrios eagallach" anns a' bhliadhna ùir. Thuirt an t-Oll. Anndra Hayward, a tha a' comhairleachadh an Riaghaltais air bhìorasan ùra, gur dòcha gum bi riaghailtean nas teanna a dhìth le mar a tha àireamh nan cùisean ag èirigh.

Foghlam

Tha 1,500 de luchd nam feachdan armaichte gu bhith a' cuideachadh ann a bhith a' dèanamh dheuchainnean airson a' Choròna-bhìorais ann an sgoiltean agus colaistean Shasainn. Tha cuid de thidsearan air a ràdh nach eil iad a' creidsinn gum bi a h-uile càil deiseil nuair a thilleas na sgoilearan air an ath-mhìos, agus gum bu chòir tuilleadh dàil a chur orra. Ann an Alba tha an teirm sgoile a' tòiseachadh air an 11mh là den Fhaoilleach, agus bithear a' teagasg na cloinne air-loidhne airson co-dhiù seachdain.

Am Pentagon

Ghearain Ceann-Suidhe Thaghte nan Stàitean Aonaichte, Joe Biden, gu bheil daoine aig àrd-ìre sa Phentagon a' cur bhacaidhean mu choinneimh 's e ag ullachadh airson tòiseachadh anns an dreuchd an ath-mhìos. Chuir e às leth Roinn an Dìon nach robh iad a' toirt an fhiosrachaidh a bha a dhìth dhan sgioba aige. Thuirt neach-labhairt bhon Phentagon, gun robh iad air a bhith gu tur fosgailte leis an sgioba.