Ìrean riaghailtean Covid

Tha na ceudan mhìltean Albannach ann an trì sgìrean comhairle ag ullachadh 'son gluasad gu ìre nas àirde ann am bacaidhean a' Choròna-bhìorais. Thèid Obar Dheathain, Siorrachd Obar Dheathain agus Lodainn an Ear bho Ìre 2 gu Ìre 3 aig 6:00f. Thug NHS Roinn a' Mhonaidh rabhadh do dhaoine cumail ris na riaghailtean neo gun tig èiginn an dèidh na Nollaige a bhios cus dha na seirbheisean slàinte.

Èirinn a Tuath

Thuirt oifigich ann an Èirinn a Tuath gum biodh seirbheis na slàinte aca air tuiteam às a chèile san Fhaoilleach mur a b' e lockdown airson sia seachdainean a thòisicheas air an là an dèidh na Nollaige. Bidh bùthainnean agus gnìomhachas air nach eil fìor fheum dùinte agus thig air fiù 's bùthainnean air a bheil feum, an leithid na supermarkets dùnadh, aig 8:00f a h-uile oidhche. Thig bacaidhean den aon sheòrsa gu bith anns a' Chuimrigh air an 28mh là den mhìos.

Àireamhan reic

Chaidh cha mhòr 4% nas lugha de stuth a reic air feadh na Rìoghachd Aonaichte san t-Samhain, seach an Dàmhair, leis gun tàinig air bùthainnean ann an Sasainn dùnadh anns an dàrna Lockdown. Ach tha na h-àireamhan oifgeil a' sealltainn gun deach, uile gu lèir, barrrachd stuth a reic na chaidh mus do thòisich am Pandemic le mòran a' ceannach air-loidhne.

Deuchainnean Shasainn

Tha ceannardan sgoile agus na h-aonaidhean diombach à co-dhùnadh an Riaghaltais ann an Westminster deuchainnean Covid a dhèanamh air feadh sgoiltean Shasainn. Tha iad ag ràdh gu bheil an co-dhùnadh sin an-dè, agus dearbhadh gur ann air-loidhne aig astar a bhios teasgasg air a' chiad sheachdain den teirm ùir, ro fhadalach.

Brexit

Thuirt Michel Barnier, ceannard chòmhraidhean Bhrexit an Aonaidh Eòrpaich, gu bheil na còmhraidhean malairt anns a' Bhruiseil anns na buillean mu dheireadh. Dh'innis Mgr Barnier do Phàrlmaid na h-Eòrpa, nach eil na bheachdsan, ach beagan uairean de thìde ann airson aonta a dhèanamh.

Càball

Chaidh gealltainn gum bi càball-dealain ùr eadar an t-Eilean Sgitheanach agus na Hearadh ro gheamhradh na h-ath-bhliadhna an àite an fhir a bhrist bho chionn dà mhìos. 'S ann bho ionad diesel ann an Steòrnabhagh a tha Leòdhas agus na Hearadh a' faighinn an dealain an-dràsta, agus chan eil e comasach nas motha cumhachd bho chrainn-ghaoithe sna h-Eileanan a chur dhan Ghriod Nàiseanta. Ged nach bi an càball ùr mòran nas motha na am fear a bh' ann, thuirt SSEN gun toireadh e gu math nas fhaide dhaibh càball dad nas motha fhastadh agus a cheangal ris an t-siostam.