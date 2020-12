Feuchaidh Maigh Eo ri Farpais Ball-Coise Gàidhealach na h-Èireann a bhuannachadh Disathairne.

San rathad orra: 's dòcha an sgioba as fheàrr a chluich an geama a-riamh, agus a rèir cuid co-dhiù, mollachd a tha dol air ais cha mhòr 70 bliadhna.