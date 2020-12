'Tìllibh an t-airgead' ... ainm iomairt bho mheadhan na naoidheamh linn deug a dh'iarr air an Eaglais Shaor - airgead a fhuair I bho eaglaisean ann an stàitean far an robh tràilleachd - a'thilleadh air ais gu eaglaisean ann an ceann a deas nan Stàitean Aonaichte.

'Se Frederick Douglass, duine dubh a theich bho thrailleachd 'sna Staitean, a bha air cul na h-iomairt.

Cha do rinn an eaglais sin ge-ta - rud a bha connspaideach aig an àm.

Tha an Eaglais Shaor an diugh a'radh nacheil i cunntachail 'son na rinn ginealach a dh'fhalbh.

Tha an aithris seo aig Ruairidh MacIomhair...