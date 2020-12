Brexit

Thuirt oifigich an Aonaidh Eòrpaich gu bheil Ceann-suidhe a' Chomisein Eòrpaich, Ursula von der Leyen, den bheachd a-nis gur e Brexit gun aonta as coltaiche. Thuirt ise gun lean na còmhraidhean agus gum bi e nas fhollaisiche ro Là na Sàbaid an gabh aonta dèanamh. Thuirt Boris Johnson an-dè nach urrainn dhan Rìoghachd Aonaichte gabhail ris an rud a tha an EU ag iarraidh agus dh'iarr e ullachadh airson falbh aig deireadh na bliadhna gun aonta-malairt.

Covid

Chaidh iarraidh air daoine a bhith ciallach, faiceallach agus bùthainnean uile a' fosgladh a-rithist an-diugh ann an sgìrean de mheadhan agus taobh siar na h-Alba a bha anns an ìre as àirde de riaghailtean Covid. Cha robh fosgailte, fad nan trì seachdainnean mu dheireadh, ach na bùthainnean as deatamaiche, air mòran de thaobh siar agus ann am meadhan na h-Alba. Ghluais 11 de sgìrean comhairle bho Ìre 4 gu Ìre 3 sa mhadainn an-diugh ged nach fhosgail goireasan eile mar ionadan turasachd, bùthainnean borbair is gruagaire, is gymaichean gu 6:00f an-diugh. 'S ann a-màireach a bhios taighean-bìdhe is taighean-seinnse a' fosgladh a-rithist.

Oileanaich

Thèid tuilleadh taic a thoirt do bhuidhnean oileanach 'son oileanaich a chuideachadh tron phandemic. Bheir Riaghaltas na h-Alba £750,000 do chomainn oileanach agus do dh'Aonadh Nàiseanta nan Oileanach. Agus tha an t-aonadh sin ag iarraidh taic cuideachd do dh'oileanaich, nach till dhan champas 'son seachdainnean an dèidh nan saor-làithean, ach a bhios fhathast a' pàigheadh màil air na h-àiteachan còmhnaidh.

Sgoil Ghàidhlig Ùr

'S e an-diugh an là mu dheireadh de cho-chomhairle air àrd-sgoil Ghàidhlig ùr ann an Dùn Èideann. 'S e làrach ann an Liberton as fheàrr le Comhairle Baile Dhùn Èideann a bharrachd air na trì eile ann an Craigmillar, Wester Hailes agus Granton. Ach bhiodh sgoil Ghàidhlig ann an Liberton air an aon champas ri sgoil Bheurla rud nach eil a' còrdadh ri feadhainn de na pàrantan.

Heathrow

Dh'innis ceannardan a' phuirt-adhair as motha ann am Breatainn, Heathrow, gu bheil a h-uile coltas gum fuirich Terminal 4 dùinte an ath-bhliadhna leis cho beag 's a th' ann de luchd-siubhail. Bha na h-àireamhan san t-Samhain am-bliadhna 88% nas lugha na bha iad anns an t-Samhain an-uiridh le buaidh bhacaidhean siubhail Chovid.