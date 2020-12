“Tha an cianalas oirnn” - Oileanaich Ghlaschu

"Ann an Glaschu chan eil càil a' tachairt agus tha an cianalas oirnn".

Sin beachd a' chuala sinn an-diugh bho dhithis oileanach an Oilthigh Ghlaschu 's iad a' feitheamh faighinn dhachaigh airson na Nollaig. Tha Peigi Nic a' Phiocair agus Grace Morton a' fuireach còmhla ann an Taigh na Gàidhlig - sgeama còmhnaidh Gàidhlig an oilthigh.

Tha an dithis aca cuideachd ag obair aig Bun-sgoil Ghàidhlig Ghleann Dail.

Bhruidhinn iad ri Niall Bartlett mun fhadachd a th'orra tilleadh dhachaigh...