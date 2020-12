Brexit

Tha còmhraidhean airson aonta malairt eadar an Rìoghachd Aonaichte agus an t-Aonadh Eòrpach a' dol air adhart an-diugh a-rithist sa Bhruiseal. Tha sgioba an EU a' cumail a-mach gu bheil iad nas fhaisge air aonta mun iasgach ach tha Sràid Downing a' dol às àicheadh sin. Thuirt Àrd-Bharganaiche an EU, Michel Barnier, sa mhadain an-diugh nach eil esan ro dhòchasach gum bi aonta ann.

Dachannan-cùraim

Thòisich deuchainnean luath airson Covid-19 ann an dachannan-cùraim ann an cuid de sgìrean de dh'Alba an-diugh a bheir cead do chàirdean tadhal air an cuideachd. Tha 14 de dachanannan-cùraim ann an còig sgìrean comhairle a' gabhail pàirt 'sna deuchainnean. Chaidh sguir den t-siostam dheuchainnean sin, lateral-flow testing, ann am feadhainn de dhachannan-cùraim Shasainn le dragh nach eil na deuchainnean cinnteach.

Banachdach

Tha ospadail air feadh Bhreatainnn a' faighinn a' chiad phàirt de bhanachadh a' choròna-bhìorais an-diugh mus tèid tòiseachadh a-màireach air an droga a thoirt dhan fheadhainn 's fheumaiche air dìon. Thàinig a'chiad phasgan den droga aig Pfizer/BioNtech a dh'Alba Disathairne.

California

Thòisich lockdown cruaidh ann an stàit Chalifornia agus àrdachadh mòr ann an cùisean de Chovid-19 air feadh nan Stàitean Aonaichte. Tha mòran bhuthan agus gnìomhachasan ann an California dùinte agus tha casg air daoine bho choinneachadh ri feadhainn nach eil a' fuireach san aon dachaigh riutha.

Debenhams

Tha còmhraidhean a' dol air adhart son a' chompanaidh bhùthan Debenhams a shàbhaladh. Tha a' bhuidheann, Fraser Group, aig an fhear-ghnothaich Mike Ashley a' bruidhinn ri luchd-rianachd. Tha mu 12,000 duine ag obair aig Debenhams a bha a' cur romhpa gum feumadh iad na bùthan aca uile a dhùnadh ro Mhàirt an ath-bhliadhna.

An Gearasdan

Tha rathad an A82 tron Ghearasdan fosgailte gach taobh a-rithst an dèidh dhan t-slighe gu deas a bhith dùinte a' mhòr-chuid den mhadain fhad 's a bha sgiobannan smàlaidh a' strì ri teine ann an togalach faisg air cearcall-rathaid West End. Chaidh an togalach sa robh bùth takeway a dhroch mhilleadh.