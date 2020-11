Còraichean nam MI'kmaw

Tha deasbad a' leantainn ann an Canada mu chòraichean iasgach nam Mi'kmaw agus tùsanaich eile.

Tha buidheann bho dà choimhearsnachd Mi'kmaw air an dàrna leth de chompanaidh mhòr an Alba Nuadh a cheannach agus iadsan ag ràdh gur e ceum eachdraidheil a th' ann às an tìg dìleab mhaireannach do choimhearsnachdan Mi'kmaw.

Tha iasgairean coimearsalta air cuir an aghaidh an aonta ge-tà agus e a' tighinn fhad 's a tha buaireadh ann mu chòraichean nam Mi'kmaw a bhith ag iasgach taobh a-muigh nam mìosan a tha ceadaichte do dh'iasgairean eile. Seo Ruairidh MacIomhair.