Solas an là

Chan eil e na ioghnadh ma dh'fhaoidhte gum bidh mòran dhaoine a' faireachdainn car ìosal mun àm seo den bhliadhna nuair a tha an t-sìde a' fàs nas miosa agus na làithean a fàs nas giorra.

Tha dragh ann am bliadhna gu seachd àraid ge-tà leis gu bheil an t-uabhas ag obair leotha fhèin aig an taigh tailleabh a' choronabhìorais.

Tha Buidheann Nàdair na h-Alba airson ''uairean-obrach sùbailte'' a bhrosnachadh gus cothrom a' thoirt do luchd-obrach beagan de sholas an là fhaicinn tro mhìosan a' gheamhraidh mar a tha Nicole Webber a-nise ag aithris.