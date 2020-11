Tha dragh air aonadh nan dotairean, am BMA, mu cho ullaichte is a tha an t-seirbheis-slàinte airson a' gheamhraidh.

Tha tinneasan àbhaisteach a' gheamhraidh a-niste a' tighinn am follais a thuilleadh air an dàrna suaile dhen a' Choròna-bhìoras.

Agus mar a tha Ruairidh MacÌomhair a-nis ag aithris, tha dragh air an aonadh mu chion luchd-obrach.