Bìobhairean Earra-Ghàidheal

Chaidh 14 bìobhairean a leigeil ma sgaoil ann an Cnapadal am meadhan Earra-Ghàidheal ann an 2009, ach bha beachd ann nach robh an àireamh sin seasmhach.

Le sin thathas air dà bhìobhair air fhichead eile a thoirt ann thar nan trì bliadhna mu dheireadh.

An-raoir dh'fhoillsicheadh fiolm air-loidhne a tha a' coimhead ri mar a tha bìobhairean air feum a dhèanamh ann an sgìrean eile den Rìoghachd Aonaichte agus air Tìr-Mòr na Roinn Eòrpa.

Seo Andreas Wolff.